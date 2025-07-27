По данным телеканала, "международное давление", оказываемое на участников переговоров, может поспособствовать их возобновлению на следующей неделе

КАИР, 27 июля. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС уведомило посредников о своей заинтересованности в урегулировании спорных вопросов касательно соглашения о прекращении огня в секторе Газа. С таким утверждением выступил телеканал Al Hadath.

Его источники сообщили, что ХАМАС якобы выразил готовность "проявить гибкость в вопросах, касающихся своих более ранних требований". По оценке телеканала, "международное давление", оказываемое на участников переговоров, может поспособствовать их возобновлению на следующей неделе.

Накануне один из членов политбюро движения Гази Хаммад в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что, хотя ХАМАС "всегда был заинтересован в прекращении огня" в Газе, радикалы решили не соглашаться на невыгодное им соглашение, которого можно было достичь быстро, и предпочли добиться "более крепких переговорных позиций".

24 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился отозвать делегацию из Дохи, где с 6 июля проходят переговоры об урегулировании конфликта в секторе Газа, в связи с ответом ХАМАС на предложение о прекращении огня в палестинском анклаве. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в свою очередь написал в соцсети X, что Вашингтон также решил отозвать переговорщиков из Дохи "после последнего ответа ХАМАС, который ясно показывает отсутствие желания достичь прекращения огня в Газе". По его словам, США рассмотрят альтернативные способы освобождения удерживаемых в секторе Газа израильских заложников.

Со своей стороны ХАМАС выразил несогласие с подобной оценкой Уиткоффа и объявил, что другие посредники якобы "одобрили предоставленный ответ и назвали его конструктивным".