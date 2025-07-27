Мерц в разговоре с Нетаньяху призвал обеспечить доставку гумпомощи жителям Газы

Признание палестинской государственности в настоящее время не стоит на повестке дня в Берлине, сообщил канцлер ФРГ

БЕРЛИН, 27 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого призвал его незамедлительно обеспечить доставку гуманитарной помощи населению сектора Газа в полном объеме и отметил, что признание государственности Палестины в настоящее время не стоит на повестке дня в Берлине. Об этом журналистам сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

"Канцлер ФРГ выразил глубокую обеспокоенность катастрофической гуманитарной ситуацией в секторе Газа. Он призвал премьер-министра Нетаньяху сделать все, что в его силах, чтобы немедленно достичь прекращения огня. Он призвал его незамедлительно оказать крайне необходимую гуманитарную помощь голодающему мирному населению Газы", - подчеркнул Корнелиус. Эта помощь, по его словам, должна быть доставлена жителям Газы быстро, безопасно и в необходимом объеме.

"За мерами, объявленными правительством Израиля, теперь должны быстро последовать дальнейшие существенные шаги", - констатировал представитель кабмина ФРГ. Правительство Германии, как пояснил он, будет внимательно следить за развитием событий. "В координации со странами "евротройки" и другими европейскими партнерами, а также с США и арабскими государствами в ближайшие дни будет принято решение о том, как можно способствовать улучшению ситуации", - добавил Корнелиус. "Правительство Германии не сомневается, что жестокий и бесчеловечный террор ХАМАС 7 октября 2023 года спровоцировал боевые действия в секторе Газа", - заметил он.

"Признание палестинской государственности в настоящее время не стоит на повестке дня в Берлине. Правительство ФРГ по-прежнему рассматривает это как один из последних шагов на пути к реализации решения на основе двух государств", - заключил Корнелиус.

С 2 марта 2025 года в сектор Газа фактически перестала поступать помощь от международных гуманитарных организаций и структур ООН. В мае в качестве альтернативы традиционной системе распределения помощи Израиль при поддержке США установил новую схему организации доставки продовольствия жителям палестинского анклава, предполагающую передачу фактически монопольных прав Фонду гуманитарной помощи Газе (GHF) на создание распределительных центров и раздачу продуктов и товаров первой необходимости. План был раскритикован международными организациями, ключевой пункт критики - размещение распределительных центров в свободных от боевых действий "зонах безопасности" на юге Газы, что, по мнению специалистов, может привести к насильственному переселению жителей анклава. Позднее доставка помощи через структуры ООН была частично возобновлена, но операции производятся в ограниченном режиме.