Такой процесс, по утверждению лидера партии Франциски Брантнер, должен гарантировать право Израиля на существование, а также "достойное существование и самоопределение палестинцев в их собственном государстве"

БЕРЛИН, 27 июля. /ТАСС/. Лидер партии "Зеленые" Франциска Брантнер заявила, что правительство Германии должно выступить с европейской инициативой, направленной на урегулирование кризиса в секторе Газа, а также подчеркнула необходимость оказания давления на Израиль.

"В связи с драматической и неприемлемой гуманитарной ситуацией в секторе Газа правительство Германии должно, наконец, перейти от пассивности к действиям", - сказала Брантнер агентству DPA. "Немедленное прекращение огня, доставка гуманитарной помощи и освобождение всех заложников могут быть только первым шагом в этом направлении. Прежде всего, крайне необходима европейская инициатива для политического процесса, который не может находиться исключительно в руках [президента США Дональда] Трампа", - подчеркнула она.

Данный процесс, по утверждению Брантнер, должен гарантировать право Израиля на существование, а также "достойное существование и самоопределение палестинцев в их собственном государстве". "Необходимая капитуляция ХАМАС значительно ускорит признание Палестины", - заявила политик.

Кроме того, лидер "Зеленых" указала на необходимость оказания серьезного давления на Израиль. "Это включает в себя запрет на экспорт оружия для использования в секторе Газа, приостановку мер по упрощению торговли и санкции против израильских министров [финансов Бецалеля] Смотрича и [национальной безопасности Итамара] Бен-Гвира", - констатировала она. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, по словам Брантнер, должен находиться на переднем плане такой инициативы вместе с ЕС, Францией и Великобританией.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников, включая детей, женщин и стариков. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии.

18 мая власти еврейского государства заявили, что Армия обороны Израиля вступила в решающую фазу военной операции "Колесницы Гидеона" по разгрому ХАМАС в секторе Газа. По информации офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, "наземные силы продвигаются в глубину сектора Газа", нанося "точечные удары по структурам ХАМАС и занимая ключевые позиции".