Обстановка на местах доказывает, что это делается лишь для отвода глаз, отметил один из лидеров палестинского движения Али Барака

КАИР, 27 июля. /ТАСС/. Решение израильских военных ввести ежедневные тактические паузы в некоторых районах сектора Газа служит лишь прикрытием для продолжения боевых действий, в ходе которых погибают мирные граждане. Такое мнение выразил один из лидеров палестинского движения ХАМАС Али Барака.

"Израиль объявляет гуманитарные паузы, однако обстановка на местах доказывает, что это делается лишь для отвода глаз", - убежден Барака, чье заявление приводится в Telegram-канале ХАМАС. Представитель радикалов добавил, что, по его мнению, при помощи введения пауз израильские военные "хотят обеспечить себе прикрытие в глазах мирового сообщества по мере того, как сами продолжают убивать мирных граждан Газы, в частности тех, кто ожидает раздачи гуманитарной помощи".

27 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о введении в гуманитарных целях в ряде районов сектора Газа ежедневной тактической паузы в военных действиях с 10:00 мск до 20:00 мск. Пауза будет действовать ежедневно в районах Аль-Маваси, Дейр-эль-Балах и город Газа. В пресс-службе ЦАХАЛ добавили, что "с 06:00 до 23:00 будут постоянно действовать определенные безопасные маршруты для обеспечения безопасного прохода колонн ООН и гуманитарных организаций, доставляющих и распределяющих продовольствие и медикаменты среди населения через сектор Газа". В израильской армии отметили, что эти решения "были согласованы с ООН и международными организациями".