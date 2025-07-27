NYT: США перенаправили $934 млн на обновление ЯО на модернизацию самолета Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Пентагон перенаправил $934 млн, предназначенные для модернизации ракет наземного базирования с ядерными боеголовками, на некий проект, который, вероятно, включает в себя модернизацию подаренного Катаром президенту США Дональду Трампу самолета Boeing 747-8 стоимостью около $400 млн. С таким утверждением выступила газета The New York Times.

Как указывает издание, пока остается неясным, будет ли вся перераспределенная сумма потрачена на ремонт и переоборудование самолета, однако должностные лица американской администрации в частном порядке подтвердили изданию, что средства на модернизацию подаренного Катаром Boeing будут заимствованы из бюджета на обновление ядерного оружия.

По словам газеты, переоборудование катарского Boeing в президентский борт может занять от одного до двух лет.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что переоборудование подаренного Катаром самолета стоимостью около $400 млн в соответствии со всеми требованиями к борту, перевозящему первое лицо страны, обойдется примерно в $1,5 млрд.

Телеканал ABC News со ссылкой на источники 11 мая проинформировал, что королевская семья Катара планирует подарить американскому лидеру "летающий дворец", который может стать одним из самых дорогих подарков, когда-либо полученных США от иностранных государств. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила поступление соответствующего предложения от катарского правительства. По данным газеты The Washington Post, лайнер уже более месяца находится в международном аэропорту Сан-Антонио (штат Техас).