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Макрон заявил, что обсудил с Зеленским борьбу с коррупцией на Украине

Президент Франции также заявил о намерении наращивать поддержку Киеву и "усилить давление на Россию", чтобы добиться прекращения огня
Президент Франции Эмманюэль Макрон Sarah Meyssonnier/Pool via AP
Описание
Президент Франции Эмманюэль Макрон
© Sarah Meyssonnier/Pool via AP

ПАРИЖ, 27 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого среди прочего был поднят вопрос о борьбе с коррупцией на Украине. Об этом Макрон сообщил в X.

"Мы <...> подтвердили важность борьбы с коррупцией под руководством независимых и в полной мере действующих институтов", - написал французский президент. Он также заявил о намерении наращивать поддержку Украины и "усилить давление на Россию", чтобы добиться прекращения огня. По его словам, только после этого возможны переговоры "с полным участием европейцев", чтобы достичь "прочного и долговременного мира".

Зеленский давно пытался установить контроль над Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП), однако они сохраняли независимость. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского. Как отмечают оппозиционно настроенные депутаты, антикоррупционные органы могли вскоре предъявить обвинения и другим приближенным Зеленского.

21 июля СБУ провела обыски у сотрудников НАБУ и пришла с проверкой в САП. На следующий день Верховная рада, где большинство депутатов входят в состав контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Киев за решение в отношении НАБУ и САП раскритиковали и на Западе. Зеленский изменил позицию и 24 июля внес в Раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, который, по сути, отменяет предыдущее решение ограничить независимость НАБУ и САП.

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