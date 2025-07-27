Великобритания создает флот разведывательных воздушных шаров

ЛОНДОН, 27 июля. /ТАСС/. Великобритания занимается созданием флота разведывательных аэростатов на фоне подобных разработок у Китая. Об этом говорится в заявлении Минобороны Соединенного Королевства.

В нем отмечается, что королевские ВС успешно испытали беспилотные аппараты, которые могут обеспечивать наблюдение и связь на высоте до 25 тыс. м. В ведомстве указали, что испытания прошли в штате Южная Дакота в первой половине года. Согласно распространенному заявлению, создаваемые аэростаты могут преодолевать расстояние более чем в 2 тыс. морских миль.

"Эти инновации дают нашим вооруженным силам преимущество в виде лучшей осведомленности и связи и меньших трат на обслуживание. Подобные стратосферные технологии могут преобразить наши действия в комплексных ситуациях, обеспечить нашим людям большую безопасность и большую информированность, чем когда-либо прежде", - подчеркнула замглавы Минобороны Великобритании Мария Игл. В ведомстве добавили, что аппараты могут также использоваться при ликвидации последствий стихийных бедствий, составлении прогноза погоды и климатических исследованиях.

В январе 2023 года власти США зафиксировали над континентальной частью страны китайский аэростат на большой высоте. 4 февраля американские военные сбили его в пределах воздушных границ Соединенных Штатов. Шар, как утверждал Пентагон, использовался для сбора важной информации. В связи с этим происшествием занимавший тогда пост госсекретаря США Энтони Блинкен отложил визит в Китай. МИД КНР в ответ выразил протест против действий Вашингтона. Как пояснили в Пекине, это был китайский метеорологический зонд, который оказался в американском воздушном пространстве случайно.