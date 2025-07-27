Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожит ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июля. /ТАСС/. Израиль достигнет всех своих военных целей, добьется полной победы, а также уничтожит радикальное палестинское движение ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в видеообращении, записанном им во время посещения авиабазы израильских ВВС Рамон.

"Мы продолжим бороться, мы продолжим действовать, пока не достигнем всех наших военных целей, до полной победы", - сказал премьер.

"Мы достигнем своей цели, мы уничтожим ХАМАС", - добавил он.

"Для достижения этой цели (уничтожение ХАМАС - прим. ТАСС), а также освобождения заложников мы ведем боевые действия и переговоры", - пояснил израильский премьер. По его словам, "на любом из путей (боевые действия и переговоры - прим. ТАСС) Израиль обеспечивает минимально необходимый уровень гуманитарных поставок" в сектор Газа. "Мы делали это и до сих пор, но ООН распространяла ложь об Израиле, утверждая, что Израиль не дает ввозить гуманитарную помощь, это неправда", - отметил он.