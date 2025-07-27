Telegraph: "Талибан" проник в Британию после утечки данных в МО королевства

ЛОНДОН, 27 июля. /ТАСС/. Бойцы афганского движения "Талибан" попали на территорию Великобритании, воспользовавшись новой схемой получения убежища после утечки данных в Минобороны Соединенного Королевства. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

Ранее стало известно, что в результате непреднамеренной утечки в интернет попали личные данные около 25 тыс. афганцев, которые тесно сотрудничали с Лондоном до прихода к власти талибов в августе 2021 года. Правительство Великобритании узнало об утечке, допущенной в 2022 году, лишь в августе 2023 года и запустило программу приоритетного перемещения этих людей, продолжавших оставаться в Афганистане, в королевство.

По информации The Daily Telegraph, среди тех, чьи заявки на получение убежища были одобрены, есть обвиняемые в сексуальном насилии, коррумпированные чиновники и бывшие заключенные. Афганский источник издания заявил, что якобы "гражданские лица с явными связями с талибами были вывезены в Британию, после чего они выдавали своих бойцов за членов семей и перевозили их в Британию".

К настоящему времени около 4,5 тыс. человек были вывезены в Великобританию в целях безопасности после утечки данных. Предполагается, что позднее их число вырастет до 7 тысяч. В общей сложности с момента вывода международных войск из Афганистана в королевство перебрались более 30 тыс. афганцев.