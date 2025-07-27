Депутат Рады Скороход: на Украине смертность в 10 раз превышает рождаемость

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Смертность украинского населения в 10 раз превосходит показатели рождаемости, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.

"Демография на сегодняшний день ужасная. Если вы посмотрите цифры рождаемости и смертности, то разница просто в десять раз, это ужасно. И как ее восполнить я не знаю, это будет большой вызов после окончания военного положения", - сказала Скороход в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka Online, не уточнив, за какой период она привела сравнение.

Ранее сервис "Опендатабот", специализирующийся на мониторинге государственных реестров Украины, сообщал, что количество умерших в стране в первой половине 2025 года почти в три раза превысило количество новорожденных. Также, по его данным, население Украины ежегодно сокращается на 300 тыс. человек.

Украина с момента получения независимости переживает серьезные демографические проблемы. По оценкам Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи Национальной академии наук Украины, на подконтрольных Киеву территориях в 2024 году году проживало от 25 до 28 млн человек. Директор учреждения Элла Либанова ранее заявляла, что численность населения Украины уже не вернется к советскому уровню, когда в республике проживало около 52 млн человек. В 2012 году, когда коэффициент рождаемости достиг в стране локального максимума, он составил лишь 1,53. По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, после 24 февраля 2022 года с Украины уехали почти 10 млн человек.