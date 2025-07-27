Глава МИД Британии назвал запоздалым шагом объявление гуманитарных пауз в Газе

ЛОНДОН, 27 июля. /ТАСС/. Решение израильской армии ввести ежедневные тактические паузы в некоторых районах сектора Газа является необходимым и давно назревшим шагом. Об этом говорится в заявлении главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми.

"Сегодняшнее объявление о временной паузе со стороны Армии обороны Израиля для открытия гуманитарных коридоров и возобновления сброса гуманитарной помощи с воздуха - необходимый, но весьма запоздалый [шаг]. Доступ к помощи должен быть срочно ускорен в ближайшие часы и дни", - сказал он. В то же время министр добавил, что объявление "само по себе не может облегчить отчаянные страдания жителей Газы".

"Необходимо прекращение огня, которое может положить конец войне, освободить заложников и гарантировать беспрерывные поставки гуманитарной помощи в Газу по земле. Хотя сброс [помощи] с воздуха поможет облегчить страдания, наземные маршруты являются единственным жизнеспособным и устойчивым способом доставки помощи в Газу. Эти меры должны быть полностью реализованы, а дополнительные преграды в отношении гуманитарной помощи должны быть убраны", - заявил Лэмми.

Глава Форин оффиса добавил, что Лондон "поддерживает посреднические усилия Катара, Египта и США и призывает все стороны возобновить переговоры на пути к длительному миру и безопасности".

В воскресенье Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о введении в гуманитарных целях в ряде районов сектора Газа ежедневной тактической паузы в военных действиях с 10:00 мск до 20:00 мск. Пауза будет действовать ежедневно в районах Аль-Маваси, Дейр-эль-Балах и город Газа. В пресс-службе ЦАХАЛ добавили, что "с 06:00 до 23:00 будут постоянно действовать определенные безопасные маршруты для обеспечения безопасного прохода колонн ООН и гуманитарных организаций, доставляющих и распределяющих продовольствие и медикаменты среди населения через сектор Газа". В израильской армии отметили, что эти решения "были согласованы с ООН и международными организациями".