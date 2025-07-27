Эксперт Лемиси: решение Израиля по Западному берегу грозит усугублением кризиса

ЖЕНЕВА, 27 июля. /ТАСС/. Принятая парламентом Израиля декларация о распространении суверенитета еврейского государства на Западный берег реки Иордан может привести к дальнейшему ухудшению гуманитарной ситуации на палестинских территориях. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил секретарь Женевского международного института исследования проблем мира (GIPRI), преподаватель Женевского университета прикладных наук (SWISS UMEF) Ишэм Лемиси.

По его оценкам, решение еврейского парламента говорит о том, что мировое сообщество вновь окажется свидетелем "политики истребления и чисток на Западном берегу, аналогичной той, которая проводилась в Газе". "Поэтому следует ожидать усугубления гуманитарной катастрофы, охватившей Газу, также и на Западном берегу", - отметил Лемиси. С его точки зрения, принятие этой декларации также "будет подпитывать все виды экстремизма в регионе и подтолкнет ряд политических организаций к мобилизации для создания фронта против израильского экспансионизма".

В то же время эксперт указал, что данное решение всего лишь "закрепляет реальность постепенного захвата палестинской территории на Западном берегу, которое продолжается десятилетиями".

23 июля израильский Кнессет (парламент) принял декларацию с призывом к правительству распространить суверенитет страны на Западный берег реки Иордан. Несмотря на то, что документ носит исключительно декларативный характер, 10 арабских и исламских стран, включая Бахрейн, Египет, Индонезию, Иорданию, Катар, Нигерию, ОАЭ, Палестину, Саудовскую Аравию и Турцию, осудили этот шаг как вопиющее нарушение норм международного права и резолюций Совета Безопасности ООН. В МИД РФ заявили, что воспринимают декларацию Израиля негативно и исходят из того, что она не будет реализована.