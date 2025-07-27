Самолеты Иордании и ОАЭ сбросили 25 тонн гуманитарной помощи в Газу на парашютах

БЕЙРУТ, 27 июля. /ТАСС/. Военно-транспортные самолеты C-130 ВВС Иордании и Объединенных Арабских Эмиратов участвуют в совместной операции по десантированию гуманитарной помощи населению сектора Газа. Об этом говорится в заявлении штаба королевских ВС, переданном телеканалом Al Mamlaka.

"Выполнено три рейса с целью доставки нуждающимся жителям гуманитарных грузов на парашютах, - сообщается в тексте. - К настоящему моменту с бортов самолетов сброшено 25 тонн продовольствия, медикаментов и товаров первой необходимости".

В заявлении отмечается, что ВВС Иордании "осуществили с начала военной эскалации в 2023 году 127 самостоятельных операций по доставке помощи в Газу по воздуху и еще 267 операций в сотрудничестве с другими государствами".

Кроме того, с территории Иордании на постоянной основе направлялись наземные гуманитарные конвои. Как передал Al Mamlaka, 27 июля 60 грузовиков с продовольствием въехали в Газу.

На севере и юге палестинского анклава работают два иорданских полевых госпиталя, в них была оказана медпомощь около 500 тыс. пациентов. В рамках инициативы "Медицинский коридор", запущенной королем Абдаллой II, на лечение в Иорданию были вывезены десятки раненых и больных детей, вместе с ними эвакуированы свыше 240 членов семей.