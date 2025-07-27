Кривонос: против НАБУ и САП голосовали 40 обвиняемых в коррупции депутатов Рады

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Около 40 депутатов Верховной рады, будучи обвиняемыми в рамках уголовных дел, возбужденных против них Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ), проголосовали за закон, фактически ликвидирующий независимость НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом заявил глава бюро Семен Кривонос.

"Огромная часть народных депутатов, которые голосовали за эти вещи, она вообще находится в условиях конфликта интересов. У нас их, ну, где-то около 40 народных депутатов, да, которым предъявлены обвинения <…>. Фигуранты различных [уголовных] производств или принадлежащие <…>, условно говоря, в том числе группам, имеющим там связи с теми или иными бизнес-структурами", - сказал он в интервью изданию "Украинская правда".

Он добавил, что некоторые завершенные уголовные дела НАБУ в отношении них создают "неудобства либо для тех людей, которые им очень близки, либо непосредственно для них, когда им предъявили обвинения".

Также отвечая на вопрос, стоит ли "высшее политическое руководство страны" за гонениями на НАБУ и САП, Кривонос ответил: "Четко согласованное голосование, согласованные действия точно были абсолютно направлены и были скоординированы на ослабление нашей независимости".

Ситуация с НАБУ и САП

Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ и САП, однако они сохраняли независимость. НАБУ 23 июня предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского. Как отмечают оппозиционно настроенные депутаты, антикоррупционные органы могли вскоре предъявить обвинения и другим приближенным Зеленского.

СБУ 21 июля провела обыски у сотрудников НАБУ и пришла с проверкой в САП. На следующий день Рада, где большинство депутатов входят в состав контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Киев за решение в отношении НАБУ и САП раскритиковали и на Западе. Зеленский изменил позицию и 24 июля внес в Раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, который, по сути, отменяет предыдущее решение ограничить независимость НАБУ и САП.