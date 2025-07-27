Al Arabiya: посредники добились ненападения Израилем на пункты гумпомощи в Газе

ДОХА, 27 июля. /ТАСС/. Посредники на переговорах об урегулировании конфликта в секторе Газа договорились с Израилем о том, что пункты раздачи гуманитарной помощи в палестинском анклаве не будут подвергаться нападениям. Об этом сообщил саудовский телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник.

По его сведениям, Египет и Катар работают над созданием в секторе Газа четырех гуманитарных коридоров для мирных жителей.

Армия обороны Израиля 27 июля объявила о введении в ряде районов сектора Газа ежедневной тактической паузы с 10:00 мск до 20:00 мск. Она будет действовать в районах Аль-Маваси, Дейр-эль-Балах и город Газа. В пресс-службе израильской армии добавили, что "с 06:00 до 23:00 будут постоянно действовать определенные безопасные маршруты для обеспечения безопасного прохода колонн ООН и гуманитарных организаций, доставляющих и распределяющих продовольствие и медикаменты среди населения". Один из лидеров палестинского движения ХАМАС Али Барака отметил, что решение Израиля служит лишь прикрытием для продолжения боевых действий.