Трамп считает, что Камбоджа и Таиланд хотят урегулировать конфликт

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что премьер-министры Камбоджи и Таиланда хотят урегулировать пограничный конфликт и прекратить боевые действия. Об этом он заявил на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии.

"Я поговорил с обоими премьер-министрами, и я думаю, что <...> они захотят договориться", - сказал он. Трансляцию вела пресс-служба Белого дома.

"Я знаю, что они встречаются сегодня или завтра, и мы будем работать с ними. [Госсекретарь США] Марко Рубио работает с ними <…>. Я думаю, что мы добьемся этого", - добавил Трамп.

Американский президент 26 июля провел телефонные разговоры с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом и с исполняющим обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхамом Вечаячаем и заявил, что обе стороны выразили готовность провести переговоры о прекращении огня. Малайзийский министр иностранных дел Мохамад Хасан 27 июля заявил, что лидеры Таиланда и Камбоджи проведут переговоры в Малайзии 28 июля.

Отношения Камбоджи и Таиланда начали стремительно ухудшаться после произошедшего 28 мая вооруженного инцидента, в ходе которого тайские солдаты открыли огонь по камбоджийскому военному посту на спорной территории, расположенной между камбоджийской провинцией Прэахвихеар и таиландской провинцией Убонратчатхани. В результате этого один камбоджийский военнослужащий был убит и еще несколько получили ранения. На границе двух стран 24 июля вспыхнули новые вооруженные столкновения в приграничных районах.