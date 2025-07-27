Власти Нидерландов хотят закрепить в законе рост военных расходов до 3,5% ВВП

ГААГА, 27 июля. /ТАСС/. Крупнейшая в правящей коалиции Нидерландов Народная партия за свободу и демократию (НПСД) представила масштабный план по укреплению обороны. Как указывается в предвыборной программе, в случае победы на октябрьских досрочных выборах НПСД намерена довести военные расходы до 3,5% ВВП и закрепить эту норму в законе.

"Мы уже установили законодательно [норму военных расходов в размере] 2% ВВП. Теперь мы закрепим в законе и действующую в НАТО норму 3,5% ВВП в качестве целевого показателя. Если альянс установит более высокую норму, мы намерены соответственно нарастить объем и наших установленных законом обязательств", - говорится в программном документе партии.

В НПСД подчеркивают, что Нидерланды не могут полагаться исключительно на союзников и должны сами обеспечивать свою безопасность. В этом контексте партия также предлагает увеличить численность личного состава вооруженных сил до 100 тыс. человек. Кроме того, предусмотрено масштабное перевооружение, закупка гиперзвуковых ракет, дронов, систем ПВО и разведывательных спутников, а также инвестиции в инфраструктуру и расширение оборонного сотрудничества с ФРГ.

Одновременно НПСД предлагает провести реформу армейского резерва: служба станет более гибкой, ее можно будет полноценно совмещать с учебой или работой. В случае провала масштабного добровольного набора военнослужащих партия допускает возврат к обязательной срочной службе.

Политический кризис и досрочные выборы в Нидерландах

Лидер Партии свободы Герт Вилдерс 3 июня заявил о выходе из правящей коалиции из-за отсутствия поддержки представленного им плана ужесточения миграционного курса Нидерландов. Выход Партии свободы, получившей наибольшее число мандатов по итогам прошлых парламентских выборов, привел к распаду правящей коалиции и правительственному кризису. Позднее премьер-министр Дик Схоф объявил об уходе кабмина в отставку. Король Нидерландов Виллем-Александер принял отставку министров из Партии свободы, однако попросил премьера и остальных министров продолжать работу до формирования нового правительства по итогам досрочных выборов, которые намечены на 29 октября.