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Израиль пригрозил атакой по Ирану при продолжении давления со стороны Тегерана

Министр обороны еврейского государства Исраэль Кац предупредил иранского лидера Али Хаменеи, что израильские силы "на этот раз доберутся до него лично"

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июля. /ТАСС/. Израиль с большей силой возобновит удары по Ирану и может атаковать верховного лидера ИРИ аятоллу Али Хаменеи в случае продолжения угроз со стороны Тегерана. С таким предупреждением выступил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.

"Хаменеи четкое послание: если продолжатся угрозы Израилю, наша (Израиля - прим. ТАСС) длинная рука снова с еще большей силой настигнет Тегеран, и на этот раз доберется до него лично", - написал Кац в X после посещения базы ВВС Рамон. Глава МО добавил, что вместе с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху прибыл на авиабазу, чтобы "поблагодарить пилотов и наземный персонал за невероятную работу" в ходе операции против Ирана.

Израиль начал военную операцию против иранских ядерной и ракетной программ в ночь на 13 июня. Менее чем через сутки республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран согласились установить режим прекращения огня. Он вступил в силу 24 июня.

Теги
ИранИзраильКац, Исраэль
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