Politico: Трамп общается с партнерами по личному телефону в обход протокола

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп склонил ряд иностранных лидеров к общению по персональному телефону в нарушение дипломатического протокола. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

"Он говорит [по своему телефону] со множеством лидеров и гораздо чаще, чем можно подумать. Большинство звонков касаются конкретных вещей, настоящих дел, но их разговоры затрагивают и личные темы", - указывают источники.

Среди собеседников Трампа называют президента Франции Эмманюэля Макрона, наследного принца и премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Как отмечает Politico, умение партнеров Трампа адаптироваться под его стиль общения помогло наладить личные отношения с главой американской администрации и извлечь из этого выгоду. Так, отметил один из европейских чиновников, на июньском саммите НАТО Трампа убедили предоставить Украине военную помощь за счет финансирования странами ЕС.