ГААГА, 27 июля. /ТАСС/. Крупнейшая в правящей коалиции Нидерландов Народная партия за свободу и демократию (НПСД) предложила создать "европейскую санкционную службу", чтобы упростить и ускорить процесс введения санкций ЕС против других стран. Об этом говорится в предвыборной программе партии, подготовленной к октябрьским досрочным выборам.

"Мы хотим создать мощную европейскую санкционную службу по американскому образцу. Она должна обеспечивать более быстрое введение санкций, делать их более прицельными и затруднять их обход", - указывается в программном документе. Также в НПСД предлагают затруднять процесс вступления в ЕС тех государств, которые обладают статусом кандидата в члены сообщества, но обходят введенные им санкции против третьих стран.

В США за введение и исполнение санкций отвечает Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов. Эта служба является основным ведомством, которое регулирует рестрикции США, в том числе в отношении иностранных государств, организаций и отдельных лиц

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 27 мая заявила, что новые санкции ЕС, в том числе против России, имеют новый статус и направлены против всего мирового сообщества. Она отметила, что после 2022 года Брюссель перешел "из стадии антироссийских санкций в стадию настоящей торговой войны, которая является частью гибридной войны". В российском внешнеполитическом ведомстве неоднократно заявляли, что подобные враждебные акции не способны как-либо повлиять на политику Москвы.

Политический кризис и досрочные выборы в Нидерландах

Лидер Партии свободы Герт Вилдерс 3 июня заявил о выходе из правящей коалиции из-за отсутствия поддержки представленного им плана ужесточения миграционного курса Нидерландов. Выход Партии свободы, получившей наибольшее число мандатов по итогам прошлых парламентских выборов, привел к распаду правящей коалиции и правительственному кризису. Позднее премьер-министр Дик Схоф объявил об уходе кабмина в отставку. Король Нидерландов Виллем-Александер принял отставку министров из Партии свободы, однако попросил премьера и остальных министров продолжать работу до формирования нового правительства по итогам досрочных выборов, которые намечены на 29 октября.