"Беларусь-1": Лукашенко дал интервью одному из американских СМИ

МИНСК, 27 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью одному из американских СМИ, его публикация запланирована не раньше августа. Об этом сообщили в выпуске новостей телеканала "Беларусь-1".

Ранее агентство БелТА информировало, что Лукашенко дал интервью одному из наиболее известных мировых изданий. Название СМИ, а также имя интервьюера пока не раскрываются - такова была просьба самого СМИ, чтобы сохранить интригу и эксклюзивность материала.

Согласно данным телеканала "Первый информационный", публикация интервью ожидается не раньше августа. По сведениям близкого к пресс-службе президента Telegram-канала "Пул Первого", в числе основных тем интервью: мирный процесс между Россией и Украиной; белорусско-американские переговоры; политика многовекторности Белоруссии; специальная военная операция; учения "Запад 2025"; ядерное оружие и ракетный комплекс "Орешник", а также будет ли новый президентский срок Лукашенко и какого человека глава государства видит после себя.

Как сообщила ранее пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт, Лукашенко общался с журналистом более 2,5 часа. "Это в формате классического, скажем так, интервью. Далее разговор продолжился в формате off the record. То есть в общей сложности это была трехчасовая предельно откровенная беседа. И откровенная, и содержательная", - приводит ее слова агентство БелТА.