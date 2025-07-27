Правящая партия Нидерландов призвала сократить зависимость страны от США

ГААГА, 27 июля. /ТАСС/. Нидерланды должны сократить свою зависимость от США и инвестировать в развитие собственных технологий, в том числе в сфере безопасности. Об этом говорится в предвыборной программе крупнейшей в правящей коалиции королевства Народной партии за свободу и демократию (НПСД).

"Односторонняя зависимость Нидерландов и Европы от США слишком велика, и ее степень необходимо снижать - независимо от того, кто правит в Белом доме", - утверждают авторы программы. На этом фоне НПСД предлагает отходить от использования американского программного обеспечения в критической инфраструктуре Нидерландов, а также укреплять стратегическое сотрудничество с другими союзниками, в том числе внутри ЕС.

20 мая газета De Volkskrant сообщила, что власти Нидерландов обеспокоены чрезмерной зависимостью государственных структур от разработок американской технологической корпорации Microsoft и видят в этом угрозу цифровому суверенитету страны. Как писало издание, нидерландские государственные ведомства функционируют исключительно в экосистеме Microsoft, и отказаться от нее в кратчайшие сроки не представляется возможным. Сейчас в правительстве обсуждается возможность перехода на европейские альтернативы, включая французские и немецкие облачные решения.