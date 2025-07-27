ХАМАС: переговоры с Израилем в условиях блокады Газы бессмысленны

ТУНИС, 27 июля. /ТАСС/. Лидер палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя заявил, что дальнейшие переговоры по соглашению о прекращении огня с Израилем бессмысленны в условиях блокады анклава. С такими словами он выступил в обращении, опубликованном в официальном Telegram-канале движения, выдвинув предложение открыть контрольно-пропускные пункты и обеспечить доставку гуманитарной помощи.

"Нет смысла продолжать переговоры в условиях блокады, геноцида и голода наших детей, женщин и народа в секторе Газа. Незамедлительная поставка продовольствия и медикаментов нашему народу является серьезным и истинным подтверждением целесообразности дальнейших переговоров", - сказал аль-Хайя.

При этом лидер ХАМАС в анклаве выступил с критикой доставляемой населению сектора Газа помощи с воздуха, подчеркнув, что объемы "пяти воздушных поставок приравниваются к небольшому грузовику". "Реальным шагом является открытие погранпереходов", - подчеркнул аль-Хайя.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 24 июля распорядился отозвать делегацию из Дохи, где с 6 июля проходят переговоры об урегулировании конфликта в секторе Газа, в связи с ответом ХАМАС на предложение о прекращении огня в палестинском анклаве. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в свою очередь написал в соцсети X, что Вашингтон также решил отозвать переговорщиков из Дохи "после последнего ответа ХАМАС, который ясно показывает отсутствие желания достичь прекращения огня в Газе". По его словам, США рассмотрят альтернативные способы освобождения удерживаемых в секторе Газа израильских заложников.

Со своей стороны ХАМАС выразил несогласие с подобной оценкой Уиткоффа и объявил, что другие посредники якобы "одобрили предоставленный ответ и назвали его конструктивным".