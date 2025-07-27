Сийярто: лидеры ЕС и Киев мешают усилиям Трампа по урегулированию на Украине

ПАРИЖ, 27 июля. /ТАСС/. Политики из Украины и Евросоюза мешают попыткам президента США Дональда Трампа урегулировать украинский конфликт. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью газете Les Echos.

"Никто не сделал столько для установления мира на Украине, сколько президент Трамп, и мы ему за это очень благодарны. Если бы украинские и европейские лидеры не чинили ему препятствий, он мог бы добиться восстановления мира на Украине", - сказал он.

Глава венгерской дипломатии считает, что единственным способом достичь прочного мира является заключение "всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве между США и Россией". Он также добавил, что "невозможно обеспечить безопасность Европы без России в долгосрочной перспективе", поскольку РФ является ядерной сверхдержавой и соседом Европы.