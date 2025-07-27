Катар направил в сектор Газа 49 грузовиков с гуманитарной помощью

ДОХА, 27 июля. /ТАСС/. Катар отправил новую партию гуманитарной помощи для жителей сектора Газа, по меньшей мере 49 грузовиков с продовольствием прибыли в Египет и Иорданию для дальнейшего распределения среди населения палестинского анклава. Об этом сообщило катарское внешнеполитическое ведомство.

Гуманитарный груз включает продуктовые наборы для 4 704 семей, 200 тонн продуктов, рассчитанных примерно на 50 тыс. человек, а также 174 тонны муки и пять тыс. единиц детского питания. Помощь будет передана Всемирной продовольственной программе ООН для распределения среди нуждающихся в секторе Газа через контрольно-пропускные пункты "Рафах" и "Зиким".

Армия обороны Израиля 27 июля объявила о введении в ряде районов сектора Газа ежедневной тактической паузы с 10:00 мск до 20:00 мск. Она будет действовать в районах Аль-Маваси, Дейр-эль-Балах и город Газа. В пресс-службе израильской армии уточнили, что "с 06:00 до 23:00 будут постоянно действовать определенные безопасные маршруты для обеспечения безопасного прохода колонн ООН и гуманитарных организаций, доставляющих и распределяющих продовольствие и медикаменты среди населения". Один из лидеров палестинского движения ХАМАС Али Барака отметил, что решение Израиля служит лишь прикрытием для продолжения боевых действий.