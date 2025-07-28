По данным газеты, президент США при этом не спешит проводить кадровые перестановки, так как "не хочет устраивать еще больший спектакль, увольняя кого-либо"

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пребывает в ярости от того, как представители администрации реагируют на ажиотаж вокруг дела финансиста Джеффри Эпштейна в новостях, оборачивающийся политическим кризисом. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По их данным, "раздражение Трампа связано с ошибками и отсутствием четкой стратегии в последние несколько недель у высших должностных лиц, которые недооценили возмущение, особенно среди электората" главы Белого дома. "Это довольно серьезное отвлечение внимания [от повестки дня президента]", - приводит издание слова одного из источников. По его словам, "Минюст и ФБР трещат по швам".

Несмотря на все свое разочарование, Трамп не спешит проводить кадровые перестановки, отметил другой источник, близкий к президенту. "Он не хочет устраивать еще больший спектакль, увольняя кого-либо", - добавил собеседник издания.

В центре этого скандала, по свидетельству WP, генеральный прокурор США Пэм Бонди, которая еще весной поставила Трампа в известность о том, что его имя фигурирует в документах Эпштейна. Бонди считала публикацию материалов ФБР по делу финансиста одной из своих знаковых инициатив. Ее обещания на этот счет усилили требования обнародовать подобные материалы среди представителей электората Трампа на фоне предположений о том, что нераскрытые доказательства могут указывать на богатых и влиятельных друзей Эпштейна, говорится в публикации.

Шквал критики со стороны общественности "охватил все три ветви власти, предоставив демократам новую мощную линию атаки и оставив Трампа в затруднительном положении справляться с самым сложным политическим кризисом, с которым он столкнулся с момента возвращения в Белый дом", подчеркивает WP.

"Они совершенно просчитались, до какой степени накалять обстановку", - сказал Стивен Зальцбург, бывший сотрудник Минюста при администрациях Рональда Рейгана (1981-1989) и Джорджа Буша - старшего (1989-1993), преподающий на юридическом факультете Университета Джорджа Вашингтона. "Теперь они, похоже, впали в полную панику, пытаясь сменить тему", - указал он.

О деле Эпштейна

Финансист был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет, в свой дом на Манхэттене. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран (включая бывших глав государств), крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.

При этом президент США Дональд Трамп и члены его команды в рамках избирательной кампании в 2024 году неоднократно обещали рассекретить документы расследования по делу Эпштейна и обеспечить максимальную прозрачность этой истории. Уточнения Трампа, министра юстиции США Пэм Бонди и других должностных лиц администрации США вызвали бурю негодования среди значительной части сторонников действующего американского президента. Эти избиратели требуют публикации полной информации по делу Эпштейна.