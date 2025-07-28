Политический обозреватель и радиоведущий отметил, что Владимир Зеленский теряет политическое влияние внутри Украины

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Дальнейшее успешное продвижение российских войск, ослабление режима Владимира Зеленского и стремление президента США Дональда Трампа положить конец украинскому конфликту могут привести к его успешному урегулированию до конца 2025 года. Такое мнение выразил ТАСС американский политический обозреватель и радиоведущий Стив Джилл.

"Продолжающееся продвижение России на поле боя в сочетании с ослаблением власти Зеленского на Украине и желанием Трампа завершить конфликт путем долгосрочного решения позволяют предположить, что переговоры успешно завершатся до конца этого года, но не раньше", - сказал Джилл, работавший в должности директора по межправительственным связям американского представителя на торговых переговорах в администрациях президентов США Джорджа Буша - старшего и Билла Клинтона.

По словам эксперта, "Трамп требует подробный отчет о том, куда делись сотни миллиардов долларов, отправленных США на Украину". При этом в Соединенных Штатах "все больше официальных лиц и средств массовой информации наконец начинают задавать тот же самый вопрос".

По мнению собеседника агентства, европейская "коалиция желающих" оказывать дальнейшую военную и финансовую поддержку Киеву ослабевает, а западные СМИ признают, что Зеленский потерял контроль над ситуацией внутри страны. "Западные СМИ, создающие однобокое представление о конфликте, наконец признают, что Зеленский теряет политическое влияние внутри Украины, а финансовая и политическая усталость Запада растет. Президент Трамп пообещал, что [американские] вооружения снова будут отправлены на Украину, но платить за них будет Западная Европа. Затем несколько западноевропейских стран уклонились от предоставления обещанных выплат", - отметил Джилл.

Переговоры РФ и Украины

Первый раунд прямых переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 16 мая, он завершился договоренностями об обмене пленными по формуле "1 000 на 1 000" и решением о представлении сторонами меморандумов, посвященных аспектам преодоления кризиса.

Второй раунд возобновленных прямых переговоров состоялся также в Стамбуле 2 июня. По его итогам стороны обменялись проектами меморандумов о мирном урегулировании, договорились об обмене тяжело раненными военнопленными и телами погибших. Кроме того, Москва передала Киеву несколько тысяч тел погибших.

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд переговоров. Перед встречей в полном составе глава российской делегации Владимир Мединский и украинской Рустем Умеров провели разговор тет-а-тет. Переговоры в полном составе продлились около 40 минут, стороны обсудили позиции, изложенные в проектах меморандумов.