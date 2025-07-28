Камбоджийские атаки по-прежнему носят нерегулярный характер и могут представлять собой нарушение правил ведения боевых действий, говорится в заявлении таиландского правительства

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Камбоджа готовится к проведению крупной военной операции в приграничных с Таиландом районах в преддверии переговоров по урегулированию конфликта, которые пройдут в понедельник в Куала-Лумпуре. Об этом говорится в заявлении таиландского правительства.

"Камбоджийские атаки по-прежнему носят нерегулярный характер и могут представлять собой нарушение правил ведения боевых действий, что создает дополнительный риск для населения приграничных районов. Обстановка остается крайне напряженной, и ожидается, что Камбоджа может готовиться к крупной военной операции до начала переговоров", - указывается в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.