Республиканец уточнил, что имеется в виду полный захват палестинского анклава, чтобы затем "начать все сначала" в секторе

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Сенатор США Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) заявил о том, что руководство Израиля в своей политике по отношению к Газе следует примеру действий американцев против столиц нацистской Германии и милитаристской Японии во время Второй мировой войны.

"Я полагаю, Израиль пришел к выводу, что у него не получится достичь прекращения огня с ХАМАС так, чтобы обеспечить свою безопасность, и израильское руководство сделает с Газой то же, что мы сделали с Токио и Берлином", - сказал он в эфире телеканала NBC.

Сенатор уточнил, что имеется в виду полный захват палестинского анклава, чтобы затем "начать все сначала" в секторе Газа. "Надеюсь, арабские страны возьмут на себя управление Газой и Западным берегом [реки Иордан]", - добавил он.

По его словам, с радикальным палестинским движением ХАМАС невозможно вести переговоры, поскольку группировка представляет собой террористическую организацию, созданную для уничтожения еврейского государства.

В ходе Второй мировой войны ВВС США регулярно проводили бомбардировки Токио, в том числе с применением зажигательных боеприпасов. 10 марта 1945 года произошел крупнейший из авианалетов, который привел к возникновению гигантского пожара, уничтожению около 40% домов в городе и гибели более 100 тыс. человек, что сопоставимо с последствиями атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

27 июля лидер ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя заявил о бессмысленности переговоров с Израилем в условиях продолжения блокады палестинского анклава. До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился отозвать делегацию из Дохи, где с 6 июля проходят переговоры об урегулировании конфликта в секторе Газа, в связи с ответом ХАМАС на предложение о прекращении огня в палестинском анклаве. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в свою очередь написал в соцсети X, что Вашингтон также решил отозвать переговорщиков из Дохи "после последнего ответа ХАМАС, который ясно показывает отсутствие желания достичь прекращения огня в Газе".