Глава австрийского дипведомства Беате Майнль-Райзингер также назвала позитивными для РФ слова президента США о том, что возможность вступления Украины в НАТО исключена

БЕРЛИН, 28 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер выразила мнение, что успехам России на востоке Украины поспособствовала в том числе политика американского лидера Дональда Трампа.

"Президент США Трамп преподнес Путину Крым и несколько восточных областей, так сказать, на блюдечке с голубой каемочкой", - заявила министр в интервью газете Welt am Sonntag 26 июля.

Кроме того, как отметила Майнль-Райзингер, позитивным для России стал и тот факт, что глава американской администрации исключил возможность вступления Украины в НАТО.

13 марта президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете Белого дома отметил, что всем известен ответ на стремление Украины вступить в альянс. По его словам, украинцы знали этот ответ на протяжении уже 40 лет. 24-25 июня в Гааге прошел саммит НАТО. В его итоговом заявлении речь идет только о военных поставках без каких-либо упоминаний о возможностях членства Украины или о "необратимом пути в НАТО", как было заявлено в итоговом документе прошлого саммита в Вашингтоне в 2024 году.