По мнению колумниста агентства Марка Чемпиона, политическая ошибка Владимира Зеленского "разрушила его героический образ" и напомнила, что до СВО он не был популярным президентом

НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. /ТАСС/. Реформа антикоррупционных ведомств Украины подорвала образ Владимира Зеленского и вскрыла масштабы коррупции в стране, которая проникла в оборонный сектор и поразила высшие эшелоны власти. Об этом пишет колумнист Bloomberg Марк Чемпион.

По его мнению, политическая ошибка Зеленского "разрушила его героический образ" и напомнила, что до СВО он не был популярным президентом, уровень одобрения его деятельности составлял тогда около 25%.

"Эти события [попытка лишить независимости антикоррупционные ведомства] вскрыли реальность коррупции в военное время, в том числе в оборонной промышленности, а также тот факт, что она проникла в самые верхние эшелоны власти", - пишет колумнист.

Он также добавил, что Зеленскому необходимо "перетряхнуть" состав своей группы советников.

Ситуация с НАБУ и САП

Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ и САП, однако они сохраняли независимость. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского. Как отмечают оппозиционно настроенные депутаты, антикоррупционные органы могли вскоре предъявить обвинения и другим приближенным Зеленского.

21 июля СБУ провела обыски у сотрудников НАБУ и пришла с проверкой в САП. На следующий день Рада, где большинство депутатов входят в состав контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Киев за решение в отношении ведомств раскритиковали и на Западе. Зеленский изменил позицию и 24 июля внес в Раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, который, по сути, отменяет предыдущее решение ограничить независимость НАБУ и САП.