Пекин призывает Киев исправить ошибочную политику, чтобы избежать негативных последствий, заявил официальный представитель китайского дипведомства Го Цзякунь

ПЕКИН, 28 июля. /ТАСС/. Китай выступает против односторонних санкций, не получивших одобрения Совбеза ООН, призывает украинскую сторону исправить ошибочную политику. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя решение Киева ввести ограничения против ряда китайских компаний.

"Китай всегда выступал против односторонних санкций, не получивших одобрение Совета безопасности ООН, призывает Украину исправить ошибочную политику, чтобы избежать негативных последствий", - отметил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Дипломат также подчеркнул, что Китай "продолжит решительно защищать законные права и интересы своих компаний".

Ранее Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении ряда граждан РФ, а также юрлиц из России, Китая, ОАЭ и Ирана. Как отмечает уполномоченный по санкциям Владислав Власюк в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), Украина синхронизировала свои санкции с 18-м пакетом ограничений Евросоюза. По утверждению Власюка, в частности, "под санкции подпали компании из РФ, Китая, ОАЭ, Ирана и другие структуры", которые, по версии украинской стороны, якобы "связаны с теневым флотом, поставкой товаров двойного назначения в обход санкций, а также с российским ВПК".