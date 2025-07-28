Стороны обсудят варианты продолжения сотрудничества, сообщил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи

ТЕГЕРАН, 28 июля. /ТАСС/. Делегация МАГАТЭ может прибыть в Иран в ближайшие две недели для обсуждения вариантов продолжения сотрудничества. Об этом сообщил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

"Ожидается, что в ближайшие две недели кто-то из чиновников МАГАТЭ посетит Иран и мы обсудим технические аспекты", - сказал он во время еженедельной пресс-конференции.

По словам Багаи, необходимо рассмотреть новые варианты сотрудничества с МАГАТЭ с учетом принятого иранским парламентом закона.

2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал разработанный парламентом закон о приостановке сотрудничества между Тегераном и МАГАТЭ. 22 июля глава МИД исламской республики Аббас Арагчи заявил, что Иран не исключает возможности возвращения в будущем на его территорию инспекторов агентства. 25 июля Багаи сообщил о подготовке визита в страну делегации МАГАТЭ.