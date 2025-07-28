"Пул Первого": Лукашенко 27 июля поговорил с Путиным по телефону

Президент Белоруссии передал привет от российского лидера послу РФ в республике Борису Грызлову

МИНСК, 28 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел в воскресенье, 27 июля, телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул Первого".

"Первый вчера говорил с Путиным по телефону! И сегодня встречу [с губернатором Тюменской области] он начал весьма интересно: передал привет от Путина послу [РФ в Белоруссии Борису] Грызлову, рассказав про тот самый телефонный разговор", - говорится в сообщении "Пула Первого".

Лукашенко в понедельник проводит встречу с губернатором Тюменской области Александром Моором. В повестке значатся развитие сотрудничества и новые точки роста.