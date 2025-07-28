ТАСС: у ХАМАС осталось не более 20 живых заложников

Нет подтвержденных данных об их смерти, сообщил израильский источник ТАСС

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Живых среди заложников ХАМАС в секторе Газа осталось не более 20 человек, нет подтвержденных данных об их смерти. Об этом сообщил ТАСС израильский источник.

"Не более 20 человек, нет данных об их смерти", - сказал собеседник агентства.

По последним данным израильской стороны, среди удерживаемых в секторе Газа заложников остается и уроженец Донбасса Максим Харкин, близкие родственники которого имеют гражданство РФ. Всего у ХАМАС остается около 50 заложников, живых и мертвых.

24 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился отозвать делегацию из Дохи, где с 6 июля проходят переговоры об урегулировании конфликта в секторе Газа, в связи с ответом ХАМАС на предложение о прекращении огня в палестинском анклаве.

В рамках последней инициативы, представленной на переговорах, предполагалось, что во время согласованного 60-дневного режима прекращения огня радикалы передадут израильской стороне 10 живых заложников и тела 18 узников, погибших в Газе. Израиль в тот же период брал бы обязательство освободить из тюрем 150 палестинцев, отбывающих длительные сроки заключения, и 1,1 тыс. арабов, арестованных в секторе после начала военной операции Израиля в октябре 2023 года. Кроме того, согласно возможным договоренностям, был бы значительно увеличен объем гуманитарной помощи, доставляемой жителям Газы.