Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях сообщило, что 180 машин, прибывших на территорию анклава, ожидают разгрузки

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 июля. /ТАСС/. Более 300 грузовиков с гуманитарной помощью прибыли на территорию сектора Газа. Об этом сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT).

Как отмечается в его публикации в X, грузы с гуманитарной помощью, прибывшие "вчера на более чем 120 грузовиках, были собраны и распределены [среди местных жителей сотрудниками] ООН и международных организаций". Еще как минимум 180 грузовиков, прибывших на территорию анклава, ожидают разгрузки.

27 июля Армия обороны Израиля объявила о введении в ряде районов сектора Газа ежедневной тактической паузы с 10:00 мск до 20:00 мск. Она будет действовать в районах Аль-Маваси, Дейр-эль-Балах и городе Газа. В пресс-службе израильской армии уточнили, что с 06:00 до 23:00 будут постоянно действовать определенные безопасные маршруты для обеспечения безопасного прохода колонн ООН и гуманитарных организаций, доставляющих и распределяющих продовольствие и медикаменты среди населения.