Премьер-министр Венгрии заявил, что президент США Дональд Трамп на переговорах в Шотландии "съел" главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен

БУДАПЕШТ, 28 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп на переговорах в Шотландии просто "съел" главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, и Евросоюз заключил невыгодную сделку по тарифам с американцами. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя итоги американо-европейской встречи.

"Трамп съел Урсулу на завтрак", - сказал глава правительства, добавив, что этого и следовало ожидать. "Президент США - переговорщик в тяжелом весе, в то время как председатель Еврокомиссии выступает в полулегком", - пояснил Орбан в программе на YouTube-канале популярного в Венгрии телеведущего Балажа Немета.

Орбан отметил, что на воскресных переговорах в Шотландии американская позиция была гораздо прочнее европейской. В результате достигнутая там договоренность оказалась более выгодной для США, чем для ЕС. "Великобритания смогла недавно заключить с американцами более удачное соглашение", - сказал премьер.

Кроме того, он выразил недоумение по поводу сообщений о том, что фон дер Ляйен пообещала Трампу европейские инвестиции в экономику США на сотни миллиардов евро. "Кто будет осуществлять эти инвестиции? От чьего имени дано такое согласие? Кто даст на это деньги и направит капитал: канцлер Германии, президент Франции, премьер-министр Венгрии?" - поинтересовался Орбан.

Он также обратил внимание на сообщения о договоренности по поводу закупки европейцами американских вооружений. "Но кто будет это делать? У Еврокомиссии нет армии", - сказал Орбан.

В воскресенье Трамп заявил после встречи с фон дер Ляйен, что США и ЕС договорились об импортных пошлинах на все европейские товары, поступающие на американский рынок, в размере 15%. При этом ЕС не будет взимать пошлины на товары из США. Ранее администрация Трампа заявляла о намерении установить импортные тарифы на уровне 30%. Фон дер Ляйен сообщила, что для снижения американских пошлин с 30 до 15% пообещала обеспечить закупку странами ЕС американского сжиженного природного газа и ядерного топлива вместо энергоносителей из России.