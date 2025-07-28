По данным издания, военно-воздушные силы Германии направили ведущим оборонным концернам страны соответствующий запрос

БЕРЛИН, 28 июля. /ТАСС/. Бундесвер (вооруженные силы ФРГ) хочет к 2029 году получить беспилотники дальностью полета более 1 тыс. км для возможных ударов по целям в тылу предполагаемого противника. Об этом сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, военно-воздушные силы ФРГ направили ведущим оборонным концернам страны соответствующий запрос. Над концепцией такого оружия уже активно работают три консорциума - Airbus Defence and Space (подразделение Airbus), которая сотрудничает в этих вопросах с американским стартапом Kratos, Rheinmetall с оборонной компанией из США Anduril Industries, а также мюнхенская Helsing.

В статье отмечается, что для поражения командных и логистических центров или пусковых ракетных установок глубоко в тылу потенциального противника Бундесвер пока обладает лишь крылатыми ракетами Taurus дальностью полета до 500 км. Вооруженные силы ФРГ, помимо новых беспилотников, стремятся получить ракеты дальностью полета до 2 тыс. км и вместе с европейскими партнерами работают над разработкой такого оружия.

В Минобороны ФРГ подтвердили, что уже ведутся переговоры по БПЛА, но не привели никакой детальной информации. В ведомстве лишь отметили, что пока соответствующий тендер не объявлялся.