По словам оппозиционно настроенного парламентария, таким образом команда Владимира Зеленского сможет создать видимость поддержки властью законопроекта о восстановлении независимости антикоррупционных органов, но предыдущее решение останется в силе

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Офис Владимира Зеленского спустил команду сорвать голосование в Верховной раде по законопроекту о восстановлении независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщил оппозиционно настроенный депутат Рады Александр Дубинский.

Голосование за внесенный Зеленским на фоне протестов законопроект ожидается 31 июля. Большинство депутатов в парламенте входят в состав контролируемой Зеленским партии "Слуга народа". Однако им давно не удается самостоятельно обеспечить необходимые для принятия законов 226 голосов. В связи с этим нужные офису Зеленского законы принимаются за счет поддержки со стороны нескольких небольших партий и депутатских групп.

По словам Дубинского, этим депутатским группам глава офиса Зеленского Андрей Ермак уже "дал указание" не голосовать за новый законопроект о НАБУ и САП. Кроме того, поставлена задача, чтобы члены правящей партии не дали слишком много голосов. " <...> "Слугам народа" надо дать не меньше 185 голосов. При этом, [Максиму] Бужанскому, [Андрею] Мотовиловцу и [Денису] Маслову (депутаты от правящей партии - прим. ТАСС) из офиса Зеленского поставлена задача "сбить" количество "Слуг народа" до 170, тогда голосов не хватит", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.

Таким образом, команда Зеленского сможет создать видимость поддержки властью законопроекта о восстановлении независимости антикоррупционных органов, но предыдущее решение останется в силе.

Протесты из-за лишения НАБУ и САП независимости проходили на Украине уже шесть дней подряд. Издание "Страна" ранее предположило, что Зеленский попытается организовать нехватку голосов во время рассмотрения нового законопроекта о полномочиях НАБУ и САП, чтобы оставить в силе действующий закон, переложив ответственность на Раду. Западные СМИ также писали о возможной нехватке голосов. В частности, газета Financial Times сообщила, что около 70 депутатов от правящей партии могут выступить против нового законопроекта, опасаясь преследования со стороны НАБУ и САП. Тогда спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук попыталась опровергнуть материал, заявив, что депутаты намерены поддержать законопроект.