По мнению экс-главы МИД Австрии, Государственный договор о восстановлении независимой и демократической Австрии, подписанный четырьмя державами-победительницами 15 мая 1955 года является правовой основой нейтралитета страны

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Россия как правопреемница СССР, одной из держав-победительниц, подписавших договор о суверенитете Австрии, имеет право наложить вето на вступление страны в НАТО. Об этом в интервью ТАСС заявила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

"Австрийский нейтралитет - это не что-то, что парламент Австрии сам по себе решил в 1955 году", - сказала она. Кнайсль напомнила, что "с 1945 по 1955 годы Австрия находилась под оккупацией четырех союзников" - Великобритании, Франции, США и СССР. "В 1952-1953 годах из Москвы поступила идея: а не стать ли Австрии нейтральной, как Швейцария? То есть идея исходила от Советского Союза. Это не была инициатива изнутри Австрии, не идея Великобритании - это был именно советский политический посыл", - подчеркнула она.

По мнению экс-главы МИД Австрии, Государственный договор о восстановлении независимой и демократической Австрии, подписанный четырьмя державами-победительницами 15 мая 1955 года, "является также правовой основой нейтралитета, который затем был оформлен парламентом Австрии осенью 1955 года". "Австрийский парламент не может просто так, пусть даже двумя третями голосов, отменить нейтралитет и сказать: "Мы вступаем в НАТО". Тут все еще нужно учитывать роль четырех союзников, подписавших договор 1955 года, - подчеркнула Кнайсль. - Да, конечно, Франция, Великобритания и США, скорее всего, с радостью скажут: "Добро пожаловать, Австрия, вступай в НАТО", - но Россия как правопреемница Советского Союза, по моему мнению, вполне может наложить вето. Это и есть правовой аргумент".

"Нейтралитет" Австрии

Экс-глава МИД Австрии подчеркнула, что вопрос об отказе Австрии от нейтралитета, поднятый нынешним министром иностранных дел страны Беате Майнль-Райзингер, стоит на повестке дня уже около четверти века. "Эта дискуссия на самом деле уже давно идет, и сотрудничество с НАТО во многих сферах уже давно стало реальностью", - пояснила она. Кнайсль призналась, что не понимает точки зрения о том, что Австрия нейтральна лишь в военном смысле, но не в политическом. "В австрийской конституции прямо закреплено обязательство соблюдать постоянный нейтралитет - и в мирное время, и не только в военное", - отметила она.

Кнайсль напомнила, что за последние 70 лет, например, во время конфликтов в Косово или в Ираке Австрия не разрешала армиям НАТО использовать свою территорию для транзита. "В нынешнем контексте, когда НАТО поставляет оружие Украине, через территорию Австрии ежедневно проходят многочисленные натовские грузы в направлении Украины. В отличие от Венгрии: Венгрия - член НАТО, но не разрешает транзит НАТО через свою территорию. Таким образом, уже три года мы видим совершенно новую практику в вопросе транзита", - добавила она.

Таким образом, по мнению бывшей главы австрийского дипведомства, "Австрия уже три года по факту не ведет себя нейтрально и фактически поддерживает все, что делает НАТО". "К тому же Европейский союз теперь почти не отличается ни по заявлениям, ни по действиям от НАТО", - заключила она.

Полный текст интервью будет опубликован 29 июля.