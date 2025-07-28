Представитель ведомства Кеннет Хармс сообщил, что заявление президента России приняли к сведению, и добавил, что германская сторона тоже инвестирует в развитие своих ВМС

БЕРЛИН, 28 июля. /ТАСС/. Власти Германии приняли к сведению слова президента РФ Владимира Путина о планах оснащения Военно-морского флота (ВМФ) России передовой техникой.

"Мы это принимаем, конечно, к сведению", - сказал на брифинге представитель Минобороны ФРГ Кеннет Хармс. Он добавил, что германская сторона тоже инвестирует в развитие своих ВМС, в частности, реализует крупные проекты, среди которых закупка новых кораблей, в том числе фрегатов и корветов.

27 июля Путин, проверяя по ВКС ход учений "Июльский шторм", заявил, что Россия продолжит оснащать Военно-морской флот передовой техникой и повышать уровень боевой подготовки личного состава.