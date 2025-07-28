Бывший служащий американского военного ведомства заявил, что темп и объемы производства ракет-перехватчиков недостаточны для пополнения запасов

НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. /ТАСС/. Военные круги США обеспокоены, что истощение запасов ракет-перехватчиков для американских комплексов THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), произошедшее во время ирано-израильского конфликта, может ослабить роль США в системе глобальной безопасности. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники среди бывших сотрудников Пентагона и экспертов в области обороны.

"Доклады о расходе [снарядов] THAAD вызывают обеспокоенность. США не могут себе позволить продолжать такого рода вещи", - отметил эксперт в области противоракетной обороны. В свою очередь бывший служащий американского военного ведомства заявил, что темп и объемы производства ракет-перехватчиков недостаточны для пополнения запасов.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что во время конфликта на территории Израиля были развернуты две американские системы противоракетной обороны THAAD. Отмечалось, что за 12 дней боевых действий было выпущено 150 перехватчиков, это почти четверть от всего объема, закупленного Пентагоном с 2010 года.