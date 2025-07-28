То есть до истечения срока полномочий нынешнего парламента

ЛОНДОН, 28 июля. /ТАСС/. Соединенное Королевство может признать Палестину до 2029 года, то есть до истечения срока полномочий нынешнего парламента. Об этом министр по делам бизнеса и торговли Великобритании Джонатан Рейнолдс заявил в эфире телеканала Sky News.

"В рамках нынешнего парламента - да, если это поможет добиться прорыва, в котором мы нуждаемся", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос. "Но мы можем сделать это лишь единожды. Если мы сделаем это лишь чисто символически, это не приведет к завершению этого конфликта", - добавил он.

Пункт о признании палестинского государства содержался в предвыборной программе Лейбористской партии Великобритании, которая вернулась к власти в июле 2024 года после победы на всеобщих выборах. В то же время в ней не указывалось, когда это может произойти. Премьер-министр Кир Стармер ранее говорил, что Лондон признает Палестину в "подходящее время".

24 июля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж признает Государство Палестина на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. В ответ на это Израиль заявил, что подобный шаг французских властей стал бы "капитуляцией перед терроризмом, а также наградой и поддержкой убийц и насильников из [радикального палестинского движения] ХАМАС".

Рейнолдс не согласился с подобной оценкой. "Нет, я считаю, что это не совсем верное описание. Думаю, все мы признаем, что как израильтяне, так и палестинцы нуждаются в решении на основе существования двух государств", - сказал министр в интервью вещательной корпорации Би-би-си.