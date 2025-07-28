Глава МИД республики Петер Сийярто надеется, что вопрос о вторичных пошлинах можно будет снять

БУДАПЕШТ, 28 июля. /ТАСС/. Венгрия рассчитывает, что Москва и Вашингтон достигнут соглашения по Украине к началу сентября - в срок, отведенный для этого президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя по просьбе журналистов предупреждение главы американской администрации в адрес РФ и других стран.

14 июля Трамп заявил, что американские власти введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней РФ и США не достигнут договоренности об урегулировании конфликта на Украине. Этот срок истекает в начале сентября.

"Что касается вторичных пошлин, то мы очень надеемся, что этого удастся избежать. Мы очень надеемся, что в течение срока, обозначенного президентом Дональдом Трампом, наконец-то будет найдено решение по Украине, и тогда вопрос о вторичных пошлинах можно будет снять с повестки дня", - сказал Сийярто на пресс-конференции после встречи в Будапеште с лидером боснийских хорватов Драганом Човичем.

Ранее глава МИД Венгрии уже выражал надежду на то, что предупреждение Соединенных Штатов в отношении России через 50 дней будет неактуальным, поскольку они сумеют достичь договоренности по Украине.