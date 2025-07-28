В Египте призвали ежедневно доставлять в Газу до 700 грузовиков с помощью

Президент Абдель Фаттах ас-Сиси отметил, что страна не препятствует транспортировке грузов через контрольно-пропускной пункт "Рафах"

КАИР, 28 июля. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что в сектор Газа необходимо доставлять до 700 грузовых машин с гуманитарной помощью во избежание "гуманитарной катастрофы" в анклаве.

"Сектору Газа требуется от 600 до 700 грузовиков с гуманитарной помощью каждый день", - отметил египетский лидер, слова которого привел телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария". Он указал, что Египет не препятствует транспортировке грузов через контрольно-пропускной пункт (КПП) "Рафах" на границе с сектором. Однако, по убеждению ас-Сиси, чтобы гуманитарная помощь поступала в анклав на постоянной основе, "необходимо сохранять открытым этот КПП и со стороны Газы".