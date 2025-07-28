По данным портала, по меньшей мере 15 сенаторов воздерживаются от поддержки инициативы

НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. /ТАСС/. Законопроект об ужесточении антироссийских санкций застрял в Сенате Конгресса США, поскольку часть законодателей ждет зеленого света от американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет портал Semafor.

По его информации, по меньшей мере 15 сенаторов - 11 республиканцев и 4 демократа - воздерживаются от поддержки инициативы, причем большинство из них ориентируются на позицию Трампа, что, как полагает портал, свидетельствует о непоколебимом контроле президента над республиканской фракцией в верхней палате Конгресса. Как отмечает Semafor, такой расклад показывает, что "шансы на то, что по мере приближения летних каникул (в августе американские законодатели уходят на них - прим. ТАСС) Сенат опередит президента в вопросе санкций против России, стремятся к нулю".

Портал напоминает, что без единогласной поддержки всех законодателей Сенат рискует надолго увязнуть в обсуждении законопроекта. Вместе с тем лидер республиканского большинства в верхней палате Джон Тьюн (от штата Южная Дакота) в интервью Semafor дал понять, что введение новых санкций против России "не требует особой срочности", хотя ранее заявлял, что палата может одобрить его законопроект к началу августа. Он также убежден, что большинство сенаторов одобрят законопроект, когда его поддержит Трамп. "Если Белый дом выступит за продвижение законопроекта, думаю, его поддержит большинство республиканцев", - сказал Тьюн.

Тем не менее некоторые законодатели последовательно выступают против инициативы независимо от позиции американского лидера. "Последствия [принятия этого законопроекта] для мировой торговли будут разрушительными, и это, вероятно, станет одним из самых вредоносных законопроектов для нашей экономики. Так что, надеюсь, он не будет принят", - заявил порталу сенатор Рэнд Пол (республиканец от штата Кентукки).

Трамп 8 июля заявил, что "очень решительно" рассматривает возможность дать согласие на проведение через Конгресс упомянутого законопроекта. Вместе с тем 14 июля американский лидер сообщил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям по урегулированию на Украине. Трамп тогда также заявил, что считает бессмысленным введение пошлин в размере 500% на импорт в США из стран, которые являются торговыми партнерами России, что предусматривает данный законопроект.

Его представила в начале апреля двухпартийная группа членов Сената. Основными авторами документа стали сенаторы Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут). Инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров России.