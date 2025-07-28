По подсчетам Транспортного департамента, ежедневно 2-3 беспилотника угрожают безопасности полетов гражданских авиалайнеров

ВИЛЬНЮС, 28 июля. /ТАСС/. Полеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районе Таллинского аэропорта представляют опасность для гражданских рейсов. Об этом сообщил портал гостелерадио ERR со ссылкой на данные Транспортного департамента.

По его сведениям, основанным на исследовании Таллинского технического университета и компании HexTech Solutions, пилотирования БПЛА близ аэропорта носят массовый характер и нарушают ограничения.

Среди наиболее частых нарушений приводятся превышение высоты полета в зоне приближения к Таллинскому аэропорту. Таким образом, по подсчетам Транспортного департамента, ежедневно 2-3 БПЛА угрожают безопасности полетов гражданских авиалайнеров.

Отмечается, что результаты исследования не окончательны. Итоговые данные будут доступны в декабре 2025 года.