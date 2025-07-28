По словам сенатора-демократа от штата Нью-Гемпшир в Конгрессе Мэгги Хассен, транснациональные преступные банды из Камбоджи, Лаоса, Мьянмы и Таиланда используют Starlink в мошеннических схемах, направленных против американцев

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Сенатор-демократ от штата Нью-Гемпшир в Конгрессе США Мэгги Хассен призвала главу американской компании SpaceX Илона Маска заблокировать доступ к спутниковой сети Starlink для криминальных группировок из Юго-Восточной Азии. Об этом сообщило агентство Reuters.

По словам Хассен, транснациональные преступные группировки из Камбоджи, Лаоса, Мьянмы и Таиланда используют Starlink в мошеннических схемах, направленных против граждан США. Минфин США оценивает ущерб, нанесенный американцам преступниками из Юго-Восточной Азии, в миллиарды долларов. Как отметила сенатор, мошенники использовали Starlink вопреки условиям пользования сетью, позволяющим закрывать доступ пользователям, уличенным в преступной деятельности.

Starlink - проект глобальной спутниковой системы связи. Его разработала компания SpaceX, основанная Маском в 2002 году. Система Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей по всему миру за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов весом до 500 кг.