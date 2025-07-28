По данным МВД Соединенного Королевства, более 21 тыс. нелегальных мигрантов перебрались на надувных лодках через Ла-Манш с начала 2025 года

ЛОНДОН, 28 июля. /ТАСС/. Великобритания за год выслала из страны 35 тыс. нелегальных мигрантов. Такие данные премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер привел, отвечая на вопросы журналистов на встрече с президентом США Дональдом Трампом в шотландском Тернберри.

"За первый год правительства под руководством Лейбористской партии мы вернули 35 тыс. [нелегалов], так что мы очень довольны тем, что мы возвращаем людей, которые не имеют права здесь находиться", - сказал Стармер. Он возглавляет Лейбористскую партию, победившую на парламентских выборах в июле 2024 года.

Высказался по теме нелегальной миграции и Трамп, призвав остановить пересечения пролива Ла-Манш на небольших надувных лодках. "Лодки наполнены плохими людьми, так обычно и бывает, потому что другие страны не посылают своих лучших граждан, они шлют людей, которых они не хотят, они не глупые", - сказал президент США. Он выступил с утверждением, что среди этих людей можно встретить "убийц, наркоторговцев". "И они посылают их вам, посылают их нам. И вы должны остановить это", - заявил Трамп.

По данным британского МВД, более 21 тыс. нелегальных мигрантов перебрались в королевство на надувных лодках через пролив Ла-Манш с начала 2025 года. Этот показатель на 56% превышает данные за первую половину 2024 года. 30 июня 2025 года Ла-Манш нелегально пересекли 879 человек, пользуясь жаркой погодой. Антирекорд этого года был установлен 31 мая - около 1,2 тыс. человек.

Согласно Национальной статистической службе Соединенного Королевства, в 2023 году нетто-миграция (число приезжих минус число уехавших) составила 860 тыс. человек. По итогам 2024 года этот показатель снизился до 431 тыс. Как свидетельствуют данные британского правительства, эти цифры значительно больше показателей второй половины прошлого десятилетия (244 тыс. человек в год).