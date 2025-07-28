Трамп заявил, что конфликт Таиланда и Камбоджи урегулировали при содействии США

Президент Соединенных Штатов отметил, что для Вашингтона было "честью вмешаться"

ЛОНДОН, 28 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что пограничный конфликт между Таиландом и Камбоджей урегулирован при посредничестве Вашингтона. Соответствующее заявление он сделал на встрече с премьером Великобритании Киром Стармером в Тернберри (Шотландия).

"Для нас было честью вмешаться, и он [конфликт], в сущности, урегулирован, я думаю, они урегулируют его сегодня. Он длился несколько дней, а мог идти годами, погибли бы миллионы людей. Мы прекратили войну, и мы рады этому", - заявил американский лидер.

Ранее стороны конфликта в совместном заявлении, опубликованном по итогам переговоров в столице Малайзии Куала-Лумпуре, заявили, что политическому урегулированию приграничного конфликта содействовал Китай. США также выступили с посредническими инициативами для снижения напряженности между сторонами. Трамп ранее провел телефонные разговоры с камбоджийским премьер-министром Хун Манетом и с исполняющим обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхамом Вечаячаем. Американский лидер предупредил, что США не будут вести торговые переговоры с Таиландом и с Камбоджей, пока они не прекратят боевые действия.

Вооруженные столкновения произошли вдоль камбоджийско-таиландской границы утром 24 июля около 07:30 (03:30 мск) недалеко от спорной пограничной зоны в провинции Оддар-Миенчей. ВС Таиланда сообщили, что применили истребители для ударов по позициям камбоджийских сил в ответ на применение ими тяжелого вооружения по жилым домам и больницам. В камбоджийском Минобороны сообщили, что армия действует в рамках самообороны, отвечая на вторжение войск Таиланда.

По меньшей мере 14 мирных жителей и 8 военнослужащих погибли, еще 140 человек ранены, сообщило правительство Таиланда. Посольство России в Таиланде рекомендовало российским туристам воздерживаться от посещения приграничных с Камбоджей районов.

По итогам двусторонних переговоров, прошедших 28 июля, Таиланд и Камбоджа согласились на немедленное и безусловное прекращение огня, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. Оно вступит в силу в 00:00 29 июля.